Bursa'da yangın faciası: "Annem balkonda çaresizce kurtulmayı beklemiş"

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’taki 4 katlı Emek Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) cansız bedenlerini bulmuştu. Ölen 3 kişinin cenazelerini almak için yakınları Bursa Adli Tıp Kurumu’nun önüne geldi. Hayatını kaybeden Berguzer Kaplan’ın oğlu Mikail Kaplan, “Tavanların strafor olması sebebiyle damlayan plastiklerin, annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor." diyerek o anları anlattı.

"ÇARESİZCE YARDIM BEKLEMİŞ"

Kız kardeşim o esnada mutfakta olduğuna değinen Kaplan, "Havluyu ıslatıp yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor. Annem balkona çıkıp çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış." dedi.



"Küçük yeğenimi ise balkondan, annem verememiş. Yeğenim de onlarla beraber vefat etmiş." diyerek acı dolu anlatı anlatan Kaplan, "Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evdeki iki kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı.” diye konuştu.

YANGIN TELEVİZYON FİŞİNDEN Mİ ÇIKTI?



Yangına ilişkin ayrıntılı inceleme yapılırken alevlerin televizyon fişinin kaçak yapması sonucu çıktığı iddia ediliyor.

