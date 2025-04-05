Bursa'da yangın faciası: İki kardeş hayatını kaybetti
Bursa'nın bir evde çıkan yangında 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki abisi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 22.30 sıralarında bir evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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