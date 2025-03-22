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Bursa’da yangın paniği: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangından etkilenen beş kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa’da yangın paniği: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

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’da çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı.

, saat 00.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Evde bulunan genç kadın ve iki çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı.

Bursa’da yangın paniği: Beş kişi hastaneye kaldırıldı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

sırasında dumandan etkilenen beş kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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