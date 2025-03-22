Bursa’da yangın paniği: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’da çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı.



Yangın, saat 00.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.



Evde bulunan genç kadın ve iki çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı.