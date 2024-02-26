Bursa'da yangın: Plastik kasalar alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinin Beyler Mahallesi Çınarlı Camii arkasında bulunan plastik kasalarının tutulduğu zeytinlik alanda yangın çıktı.



Plastik sebze meyve kasaları bir anda alev alınca vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Alev almayan kasalar ise vatandaşlar tarafından yangın yerinden el birliği ile toplanıp uzaklaştırıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan plastik kasalar üzerine köpük sıkarak alevleri söndürdü.



Dumanlar ilçe merkezinde pek çok bölgeden görülünce vatandaşlar panik oldu.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

