Bursa’da yangında can pazarı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Evde mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince evin penceresindeki demir korkuluklar kesilerek çıkarıldı.



Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu 4 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.