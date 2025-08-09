Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek

Bursa'nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinden yükselen alevlerde yüzlerce ağaç kül oldu.



5 gün süren yangınlar kentin üstünü duman ve kül tabakasıyla kapladı.



Sis bulutu hava kalitesini düşürürken, insan sağlığını da tehdit etti.



HASTANEYE BAŞVURULAN ARTTI



Kentte son iki hafta içinde solunum şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı yüzde 30 arttı.



Uzmanlar orman yangınlarıyla oluşan kirli hava ve kül taşınımının yaklaşık 1 ay daha süreceğine dikkat çekti. Özellikle solunum yolu hastalıkları olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



"MASKE KULLANILMALI"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Abdullah Şimşek, özellikle kronik hastalarda atak denilen alevlenmeler sebebiyle, acil başvurularının çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Şimşek, öncelikli olarak N95 denen ileri koruyucu özelliği olan maskelerin kullanılması gerektiğini söyledi.

