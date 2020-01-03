Bursa'da yasa dışı bahis borcu nedeniyle banka soyan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir banka şubesindeki silahlı soygunun ardından kaçan zanlı yakalandı.



İl ekipleri, 30 Aralık'ta Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesinden elindeki tabancayı gösterip yaklaşık 40 bin lira çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Oluşturulan özel ekiple çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlının 34 yaşındaki E.K. olduğunu belirledi.



Ekipler, dün merkez Yıldırım ilçesinde düzenledikleri operasyonda E.K'yi çalıntı paranın bir kısmıyla yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.



YASA DIŞI BAHİS BORCU NEDENİYLE



Şüpheli E.K'nin, internet üzerinden oynadığı yasa dışı bahis nedeniyle yüklü miktarda borcunun bulunduğunu ve soygunu bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.



E.K'nin, çalınan paranın bir kısmını borçlarını ödemek için kullandığı iddia edildi.