Bursa’da yaşanan kavgada silahlar konuştu

Olay saat 23.20 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Caddede devam eden kavgada şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş etti.



MARKETE SIĞINDILAR



Kavga sırasında karşı taraftaki 3 genç şahıs, cadde üzerindeki markete sığındı. Marketi basan kavganın diğer tarafındaki şahısları, marketin sahibi Semih Ç. (30) püskürttü. Silah sesinin ardından şahıslar geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Gençlerin markete sığındığı, diğer şahısların marketi bastığı ve market sahibinin şahısları püskürtüp kavgayı sonlandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.