Bursa'da yavru kedi katliamı: Sekizi birden kesici aletle öldürüldü

Bursa'dan kedi katliamı haberi geldi. Bir apartmanın bahçesindeki sekiz yavru kedi kesici aletle öldürüldü.

Olay, Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’taki apartmanın bahçesinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bahçedeki kedileri beslemek için yuvalarına giden Müşerref Sabitoğlu, 8 yavrunun karın kısımlarına aldıkları kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gördü.

Sabitoğlu’nun ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

"BÖYLE BİR VAHŞETİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Aynı bahçede 20 yıldır kedi beslediğini belirten Müşerref Sabitoğlu şöyle konuştu:

"Yuvada bulunan 10 kediden 2 anne kedi sağ, ancak 8 yavru öldürülmüş. Ben 20 yıldır bu bahçede kedilere bakıyorum. Hiçbir apartman sakini bu durumdan rahatsız değil. Yuvayı özel olarak telle çevirmiştim. Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil."



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.