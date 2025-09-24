Bursa'da yedi katlı binada korku dolu anlar
Bursa'da yedi katlı binada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Ocakta unutulan yemekten çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'da yedi katlı binada yangın paniği yaşandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki yedi katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ocakta unutulan yemek sebebiyle mutfakta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
ALEVLER BALKONU SARDI
Alevlerin balkonu sarmasıyla telaşa kapılan apartman sakinleri aşağı inerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
