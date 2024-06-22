Bursa'da yılan paniği! Sitenin bahçe kapısına dolandı

Merkez, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki bahçe kapısına dolanan yılan site sakinleri tarafından fark edildi. Endişeli vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, kapının üzerindeki sarmaşıklara dolanan yılanı çıkarmak için dakikalarca ter döktü.



Uzun uğraşlar sonucu yılanı yakalayan ekipler, kontrollü bir şekilde doğaya saldı. Öte yandan, son zamanlarda artan hava sıcaklığıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara panik yaşatıyor.