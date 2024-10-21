Bursa'da yol ortasında drift atan sürücüye 33 bin lira ceza

Bursa'da bir sürücü lüks aracıyla trafiği kesip dakikalarca drift attı. O anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüye 33 bin lira idari ceza kesti.

Bursa'da yol ortasında drift atan sürücüye 33 bin lira ceza

'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir grup, geldikleri lüks araçlarıyla yol ortasında dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı.

Trafiği kesen sürücünün o anları çevredekilerin amatör kamerası ile görüntülenirken, ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti.

Sürücüyü tespit eden polis, drift yapmaktan 33 bin lira idari uyguladı.

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