Bursa'da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var
Bursa'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu sekiz kişi yaralandı.
Bursa'da yolcu minibüsü devrildi. Kaza, Orhaneli ilçesinde yaşandı.
Harmancık yönünde seyreden minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada sekiz kişinin yaralandığını belirledi.
Yetkililer, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
Kazanın ardından minibüsün kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
