Bursa'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı; 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünün TIR’a çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.
Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. (59) yönetimindeki TIR'a, arkasından gelen Mehmet B.’nin (57) kullandığı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı.
Yaralanan yolcu otobüsü muavini Emrah T. (25), ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
