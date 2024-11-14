Bursa'da yoldan çıkan minibüs dere yatağına düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen minibüsün sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'da yoldan çıkan minibüs dere yatağına düştü

, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mesudiye Mahallesinden, Alanyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarılırken inceleme başlatıldı.

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