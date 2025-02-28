Bursa'da yük gemisi, kargo gemisine çarptı
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki özel limanda yük gemisi, limana yaklaşma manevrası yaparken kargo gemisine çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa'da gemi kazası yaşandı.
Gemlik ilçesindeki özel limanda, dün 104 metre uzunluğundaki Palau bandıralı Friends RS-1 adlı yük gemisi, limana yaklaşma manevrası sırasında belirlenemeyen nedenle, Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki Jessica B adlı kargo gemisinin burun tarafına çarptı.
Jessica B gemisinde zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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