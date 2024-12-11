Bursa'da zemin etüdü çalışmasında gaz bulundu

Zemin etüdü yapan Emrah Us, "Bir kağıt parçasını tutuşturup üzerine atınca yanmaya başladı. Bir müddet sönmesini bekledim, sönmeyince yetkililere bildirdim. O gündür yanıyor. Yetkililer ilk günü gelip değerlendirme yaptılar, baktılar." dedi.

Bursa 'nın Karacabey ilçesi kırsal Uluabat Mahallesi Aktaş mevkisinde pazartesi günü bir fabrikanın inşaatı için yapılan zemin etüdü çalışmaları sırasında sondaj makineyle 20 metre derinliğe inildiğinde tazyikli hava çıktı.

"YETKİLİLER YÜZDE 80 DOĞALGAZ DEDİ"

Çıkan gazın haberini aldıktan sonra heyecanlandıklarını söyleyen Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Fabrika zemin etüt çalışmaları yapıldığı sırada 20 metrede ölçüm yapılırken, bu gaz çıkıyor. AFAD, jandarma, BOTAŞ ve doğalgaz firması geldi, tahlil yaptılar. Şimdi sonucunu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki yüzde 80 doğalgaz. Kesinleşmiş tahlil sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.