Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Haberler - DHA 06.08.2022 - 18:41

Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde, Dereköy vadisindeki zeytinlik alandan, saat 15.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre, 10 dekar zeytinlik zarar gördü.

Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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