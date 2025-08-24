Bursa'da zeytinlikte yangın

Halitpaşa Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), 911 Arama Kurtarma, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik zarar gördü.