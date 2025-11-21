Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü

Bursa-Yalova kara yolu Dürdane mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 işçi servisi ile bir otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Sezai Çapar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi servislerinde bulunan çok sayıda yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.