Bursa'da Bayram Mingö (55) idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara-Bursa Karayolu Mobilya Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Baykoz'un (26) kullandığı servis minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs, önündeki Fevzi İnkün (42) yönetimindeki otomobile vurdu.
Kazada, sürücü Baykoz ile minibüste bulunan işçilerden Anıl Ergün (24), Zeynep (19) ve Songül Şahin (15), Ömer Demircan (80), Esra Demir (19), Sevim Baykoz (48) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.