Bursa'da 80 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Bursa’da çocuğun cinsel istismarı suçundan 80 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 yaşındaki O.K., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suç kaydı bulunan O.K., uzun süredir firari olarak aranıyordu. Bursa polisi, yaptığı takip ve çalışmalar sonucu şüphelinin Gürsu ilçesinde gizlendiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.