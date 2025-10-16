Bursa'da DAEŞ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin terör örgütü Daeş'e yönelik çalışmasında 9'u yabancı uyruklu 12 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Burla emniyetinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Bursa merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Polisin diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.