Bursa'da feci kaza: 2 ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mehmet İraz (42) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan çekici ve römorka arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonette sıkışan sürücü Mehmet İraz ve araçtaki Muhammet Rehvani'nin (29) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.



Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.