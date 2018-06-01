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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Murat Yenikapı ile Kent Meydanı'nda bulunan otelin altındaki GSM bayisine gelen, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski ortağı Vural B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan iş yeri sahibi Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Abdullah ve yeğeni Abdurrahman Yenikapı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vural B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Doğan Haber Ajansı (DHA), geçtiği ilk haberde Türk Telekom'un merkez binasında silah sesleri duyulduğunu bildirmişti. Ancak olayın Türk Telekom'un binasında değil bayisinde meydana geldiği öğrenildi.