Bursa'da hırsızı gören kadın çocuğu ile balkondan atladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde bıçaklı hırsızı gören kadın çocuğu ile balkondan atladı.



Olay saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi.

İki katlı binanın 2. katında oturan Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35) kapının zorlandığını fark etti. Daire kapısını zorlayarak içeri giren hırsızı elinde bıçağı ile gören Elneccar, büyük korku yaşadı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA BALKONDAN ATLADI



Kadın çocuğunu alıp balkona çıktı. 3 yaşındaki Muhammed isimli çocuğunu kucağına alan kadın yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.



Yaralı kadın ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için sokağı didik didik etti.



Tesadüf eseri sokaktan geçerken olayı gören Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi.