Bursa'da kanalizasyon kazısında göçük: İki kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.



Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Toprak kaymasıyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin göçük ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal ettiği belirtilen açıklamada, yapılan ilk incelemelerde göçüğün, ev sakinlerinin kendi imkanlarıyla kepçe yardımıyla yaptığı bir kazı çalışması esnasında yaşandığı ifade edildi.



Yaşanan çökme nedeniyle iki vatandaşın toprak altında kaldığı tespit edildi. AFAD ile koordineli şekilde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altında kalan vatandaşlara ulaşıldığı, göçük altındaki kişilerin kardeş olduklarının belirlendiği ve her iki vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi.

