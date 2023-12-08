Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza

Bursa'da zincirleme kazalar oluştu.
İlk kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Ali K. yönetimindeki kamyon, önündeki Niyazi B. yönetimindeki otomobile çarptı.
Arkadan gelen Barış M. yönetimindeki TIR da kazaya karıştı. Kazada, TIR şoförü Barış M. yaralandı.
Aynı saatlerinde kara yolunun Kalburt mevkisinde ikinci bir kaza oldu. İnegöl'den Bursa yönüne giden Durmuş D. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Sıtkı B. yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobile, seyir halindeki Necati G. yönetimindeki otomobil çarptı.
Her ikiz kazada yaralanan Barış M. ile Durmuş D. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.
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