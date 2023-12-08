Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza

Aynı saatlerinde kara yolunun Kalburt mevkisinde ikinci bir kaza oldu. İnegöl'den Bursa yönüne giden Durmuş D. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Sıtkı B. yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobile, seyir halindeki Necati G. yönetimindeki otomobil çarptı.



Her ikiz kazada yaralanan Barış M. ile Durmuş D. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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