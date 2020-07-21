Bursa'daki bin 800 yıllık eserin yüzünde delik açtılar

Defineciler bu kez de Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan tarihi eseri harap etti.

Bin 800 yıllık eser ilçeye bağlı Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş mevkisinde bulunuyor.



Herkül kabartmasının taş ocağında çalışan işçilerin korunması ve dini ibadetlerini yapabilmesi için yapıldığı biliniyor.

Daha önce asası çalışnan eser yine definecilerin hedefi oldu.



Yüz kısmının yarısı yok olan eserin üzerine delik açıldı.



Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.



M.S 3. yüzyılda taş ocağında bulunan doğal kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül’ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu olduğuna inanılıyor.

Heykel ve kabartmaların o yüzyılda kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyor. Herkül’ün, Deliktaş taş ocaklarında çalışan işçilere manevi ve bedensel güç aşılamak ve korumak amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Kabartmada resmedilen Herkül’ün sağ elinde gücünü temsil eden asa, sol elinde öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan mitolojik karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.