Bursa'daki çöp ev skandalında teyzenin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma 5 ayda tamamlandı.



Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında, "İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs", "Çocuğa eziyet" ve "Çocuğu kaçırma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İddianamede, Kamuran Pınar Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.



İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca tanzim edilen rapora da yer verildi.



Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, "eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği" belirtildi.



Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.



DURUŞMA 1 SAAT SÜRDÜ



Mart ayında ilk kez hakim karşısına çıkan teyze Kamuran Pınar Acar'ın, yargılanmasına devam edildi.



Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kamuran Pınar Acar ile taraf avukatları ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı avukat Rabia Ercan hazır bulundu.



Ercan’ın davaya katılma talebi reddedilirken, gizlilik kararı bulunan ve 1 saat süren duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için temmuz ayına erteledi.

ÇÖP EV SKANDALI



Bursa'da kirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilip icra ekibi ile evine girilen evde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaşılmıştı.



Çilingir yardımıyla girilen evin kilitli ve çöple dolu bir odasında 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulunmuştu.



Çöplerle dolu kilitli odada yaklaşık 1 yıldır tutulduğu öğrenilen çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görülmüştü.



Olayın aradından gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar tutuklanmıştı.



SEVGİ EVİ'NE YERLEŞTİRİLDİ



Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından Sevgi Evi’ne yerleştirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin