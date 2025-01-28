Bursa’daki deprem ne anlama geliyor? İki uzmandan iki uyarı: “Bu deprem uyarıcı olmalı”

Bursa ’nın Nilüfer ilçesinde dün saat 13.43’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa ’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Panik yaratan deprem, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

BURSA’DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR? Peki Bursa ’da meydana gelen bu deprem ne anlama geliyor? Bölgede daha büyük bir deprem yaşanması ihtimali var mı? Nilüfer’de gerçekleşen deprem, Marmara’da beklenen büyük depremin habercisi mi ya da bu bölgeyi tetikler mi? Uzmanlardan bu konulara ilişkin açıklama geldi.

"BU DEPREM BURSA İÇİN UYARICI OLMALI"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tüysüz, bu depremin çevresinden ve içinden aktif faylar geçen Bursa için uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

1855'TE MEYDANA GELEN İKİ DEPREM



1855 yılında Bursa’da yıkıcı iki deprem meydana geldiğine dikkat çeken Tüysüz, “Büyüklükleri çok net bilinmese de 7 civarında olduğu tahmin ediliyor. 1855’ten bu yana geçen 200 yıla yakın süre var. Büyük bir deprem belirtisi midir? Bunu söylemek pek mümkün değil.” şeklinde konuştu.

BURSA'DAKİ DEPREM MARMARA'DA BEKLENEN BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Nilüfer’de meydana gelen depremin, Marmara’da beklenen olası büyük depremi etkilemeyeceğini söyleyen Tüysüz, “Bursa’yı uyarıcı olması lazım. Bursa içerisinden fay geçen bir ilimiz. Bu depremi bir uyarıcı olarak dikkate alıp, önlemleri bir an önce almak, kentlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.