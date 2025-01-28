Bursa’daki deprem ne anlama geliyor? İki uzmandan iki uyarı: “Bu deprem uyarıcı olmalı”
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Bursa’nın içinde ve çevresinde aktif faylar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bölgenin büyük bir deprem potansiyeli taşıdığı uyarısında bulunuyor. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, dün meydana gelen depremin Bursa için uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Naci Görür ise Uluabat Fay Zonu’na işaret edip, stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün saat 13.43’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı Bursa’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Panik yaratan deprem, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
BURSA’DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Peki Bursa’da meydana gelen bu deprem ne anlama geliyor?
Bölgede daha büyük bir deprem yaşanması ihtimali var mı? Nilüfer’de gerçekleşen deprem, Marmara’da beklenen büyük depremin habercisi mi ya da bu bölgeyi tetikler mi?
Uzmanlardan bu konulara ilişkin açıklama geldi.
"BU DEPREM BURSA İÇİN UYARICI OLMALI"
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tüysüz, bu depremin çevresinden ve içinden aktif faylar geçen Bursa için uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.
1855'TE MEYDANA GELEN İKİ DEPREM
1855 yılında Bursa’da yıkıcı iki deprem meydana geldiğine dikkat çeken Tüysüz, “Büyüklükleri çok net bilinmese de 7 civarında olduğu tahmin ediliyor. 1855’ten bu yana geçen 200 yıla yakın süre var. Büyük bir deprem belirtisi midir? Bunu söylemek pek mümkün değil.” şeklinde konuştu.
BURSA'DAKİ DEPREM MARMARA'DA BEKLENEN BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Nilüfer’de meydana gelen depremin, Marmara’da beklenen olası büyük depremi etkilemeyeceğini söyleyen Tüysüz, “Bursa’yı uyarıcı olması lazım. Bursa içerisinden fay geçen bir ilimiz. Bu depremi bir uyarıcı olarak dikkate alıp, önlemleri bir an önce almak, kentlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.
NACİ GÖRÜR ULUABAT FAY ZONUNA DİKKAT ÇEKTİ
Depreme ilişkin bir diğer açıklama Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi
Naci Görür, merkez üssü Nilüfer ilçesi olan depremin Uluabat Fay Zonu içerisinde gerçekleştiğini kaydetti ve uyardı: “Bu zon yavaş stres biriktiriyor.”
1855’te meydana gelen depremi anımsatan Naci Görür, bu fayların bir daha ne zaman deprem üreteceğini bilmediklerini belirterek, “Ayrıntılı incelenmesi gerekir.” dedi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - Son Depremler
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