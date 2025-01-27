Bursa'daki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Tüysüz: "Bu deprem uyarıcı olmalı"

Bursa ’nın Nilüfer ilçesi bugün saat 13.43’te 4,0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Deprem başta Bursa olmak üzere çevre şehirlerde korkuya neden oldu.

BURSA’DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR Peki Bursa ’daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem beklenmeli mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında bu sorulara yanıt verdi. Bursa’nın içinde ve çevresinde diri faylar olduğuna dikkat çeken Tüysüz, “Diri fay tabiri geçmişte 6 ya da üzerinde deprem üretmiş, gelecekte de bu büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan fay anlamına geliyor.” dedi.

1855’TE MEYDANA GELEN İKİ DEPREM



1855 yılında Bursa’da yıkıcı iki deprem meydana geldiğine dikkat çeken Tüysüz, “Büyüklükleri çok net bilinmese de 7 civarında olduğu tahmin ediliyor. 1855’ten bu yana geçen 200 yıla yakın süre var. Büyük bir deprem belirtisi midir? Bunu söylemek pek mümkün değil.” şeklinde konuştu.

“BURSA İÇİN UYARICI OLMALI”



Nilüfer’de meydana gelen depremin, Marmara’da beklenen olası büyük depremi etkilemeyeceğini söyleyen Tüysüz, “Bursa’yı uyarıcı olması lazım. Bursa içerisinden fay geçen bir ilimiz. Bu depremi bir uyarıcı olarak dikkate alıp, önlemleri bir an önce almak, kentlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.