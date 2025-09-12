Bursa'daki fabrika yangını paniğe neden oldu

Olay, dün öğle saatlerinde Tepebaşı İlçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerindeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanma olmadan atlatılan olay sonucunda fabrikada maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.