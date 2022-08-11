Bursa'daki fabrikada zehirlenen 3 işçiden 1'i öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Olay bir gübre fabrikasında meydana geldi.

Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Yün amonyak tankında çalışıyordu. Üç işçi bir süre sonra fenalaştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve AFAD'a bağlı uzmanlar bölgeye gitti.



Ekipler özel kıyafetler giyerek işçileri tankın içinden çıkardı.



Zehirlendikleri belirlenen ve tedavi altına alınan işçilerden Muhammet Yün hayatını kaybetti, diğer iki işçinin tedavisi sürüyor.