Bursa'daki fabrikada zehirlenen 3 işçiden 1'i öldü

Bursa'daki bir gübre fabrikasında, amonyak tankına bakım için giren 3 işçi, maruz kaldıkları gaz nedeniyle zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden Muhammet Yün, yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 11.08.2022 - 18:03

Bursa'daki fabrikada zehirlenen 3 işçiden 1'i öldü

'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Olay bir gübre fabrikasında meydana geldi.

Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Yün amonyak tankında çalışıyordu. Üç işçi bir süre sonra fenalaştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve AFAD'a bağlı uzmanlar bölgeye gitti.

Ekipler özel kıyafetler giyerek işçileri tankın içinden çıkardı.

Zehirlendikleri belirlenen ve tedavi altına alınan işçilerden Muhammet Yün hayatını kaybetti, diğer iki işçinin tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...