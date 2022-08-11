Bursa'daki fabrikada zehirlenen 4 işçiden 1'i öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 4 işçiden biri hayatını kaybetti.

Olay bir gübre fabrikasında meydana geldi.

Gemlik Gübre A.Ş’den yapılan açıklamada Amonyak ve Gübre tesislerinde meydana gelen zehirlenmede operatör Muhammet Neyaman’ın hayatını kaybettiği, Usta Operatör Özcan Sait, Sorumlu Teknisyen Zafer Yıldırım ile Usta Yardımcısı Halil İbrahim Aytaç’ın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve AFAD'a bağlı uzmanlar bölgeye gitti.



Ekipler özel kıyafetler giyerek işçileri tankın içinden çıkardı.



Zehirlendikleri belirlenen ve tedavi altına alınan işçilerden Muhammet Yün hayatını kaybetti, diğer işçilerin de tedavisi sürüyor.