Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, bir saatte kontrol altına alınırken dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde yangın

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında çıktı.

Yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki fabrikalara sıçramadan bir saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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