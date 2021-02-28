Bursa'daki tarihi iskender kebapçısında '7 milyon liralık vurgun' iddiası

Bursa'daki iskender kebapçısının sahipleri, çalışanların bir kısmının usulsüz yollarla müşteriden tahsilat yaptığı yönünde şikayet aldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ



Bunun üzerine çalışanlar takibe alındı, güvenlik kameraları incelendi.



''12 YILDA 7 MİLYON LİRA VURGUN YAPTILAR''



Yöneticiler çalışanların çeşitli yöntemlerle 12 yılda 7 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.

12 ÇALIŞANA GÖZALTI



Bunun üzerine işletmede 4 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, usulsüz yollarla para aldıkları iddia edilen 12 çalışanı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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