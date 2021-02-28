Bursa'daki tarihi iskender kebapçısında '7 milyon liralık vurgun' iddiası

NTV Haber - DHA 28.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 13:15
Bursa'daki iskender kebapçısının sahipleri, çalışanların bir kısmının usulsüz yollarla müşteriden tahsilat yaptığı yönünde şikayet aldı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Bunun üzerine çalışanlar takibe alındı, güvenlik kameraları incelendi.
''12 YILDA 7 MİLYON LİRA VURGUN YAPTILAR''
Yöneticiler çalışanların çeşitli yöntemlerle 12 yılda 7 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.
12 ÇALIŞANA GÖZALTI
Bunun üzerine işletmede 4 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, usulsüz yollarla para aldıkları iddia edilen 12 çalışanı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
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