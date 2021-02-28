Bursa'daki tarihi iskender kebapçısında '7 milyon liralık vurgun' iddiası

Bursa'da yaklaşık 150 yıllık tarihi iskender kebapçısının yöneticileri, işletmede bazı çalışanların para kaçırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kebapçıda yaklaşık 7 milyon liralık vurgun yapıldığı iddia ediliyor. 12 çalışan gözaltına alındı.

NTV Haber - DHA 28.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 13:15

Bursa'daki tarihi iskender kebapçısında '7 milyon liralık vurgun' iddiası

İlişkili Haberler

Foreks ile 50 milyon liralık vurgun

Foreks ile 50 milyon liralık vurgun

Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

50 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla aranan sevgili çift, lüks otelde yakalandı

50 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla aranan sevgili çift, lüks otelde yakalandı

Bursa'daki iskender kebapçısının sahipleri, çalışanların bir kısmının usulsüz yollarla müşteriden tahsilat yaptığı yönünde şikayet aldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bunun üzerine çalışanlar takibe alındı, güvenlik kameraları incelendi.

''12 YILDA 7 MİLYON LİRA VURGUN YAPTILAR''

Yöneticiler çalışanların çeşitli yöntemlerle 12 yılda 7 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.

12 ÇALIŞANA GÖZALTI

Bunun üzerine işletmede 4 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, usulsüz yollarla para aldıkları iddia edilen 12 çalışanı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

VİDEO: İNTERNET DOLANDIRICILARI YAKALANDI (ÖNCE HALAY SONRA GÖZALTI)

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...