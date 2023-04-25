Bursa'daki traktöre İstanbul'da 54 trafik cezası kesildi

"HAYATIMDA İSTANBUL'U GÖRMEDİM"



Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, daha önce hiç İstanbul'a gitmediğini ifade etti.



"7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi." diye konuşan Tınmaz, "İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum." dedi.

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