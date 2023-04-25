Bursa'daki traktöre İstanbul'da 54 trafik cezası kesildi

Bursa'da çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz'ın sahibi olduğu traktöre İstanbul'da son 7 ayda 54 kez köprü ve otoyol cezası kesildi. Tınmaz, daha önce İstanbul'a hiç gitmediğini cezalar nedeniyle ruhsatını yenileyemediğini dile getirdi.

Bursa'daki traktöre İstanbul'da 54 trafik cezası kesildi

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır 16 H 4467 plakalı traktörünü kullanıyor.

Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul otoyol ve köprü’den izinsiz geçiş cezası geldi.

Bursa'daki traktöre İstanbul'da 54 trafik cezası kesildi - 1

"HAYATIMDA İSTANBUL'U GÖRMEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, daha önce hiç İstanbul'a gitmediğini ifade etti.

"7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi." diye konuşan Tınmaz, "İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum." dedi.

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