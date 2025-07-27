Bursa'daki yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor.

Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan ancak bugün fırtına etkisiyle alevlerin tehdit ettiği Ağlaşan köyüne müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi.

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu’dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan Kazım Bayrak, su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi.

Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.