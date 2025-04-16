Bursa'dan kalktı, Bilecik'e zorunlu iniş yaptı

Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, öğrenci pilot kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa'dan kalktı, Bilecik'e zorunlu iniş yaptı

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'dan kalkan eğitim uçağı 'te bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait A210 tipi Ultra Light uçak, solo öğrenci uçuşu sırasında Bilecik civarındaki Pelitözü mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Bursa'dan kalktı, Bilecik'e zorunlu iniş yaptı - 1

Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre öğrenci pilot yara almadan kurtuldu.

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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