Bursa'da oğlunu alıkoyarak anneden para isteyen üç şüpheli yakalandı

Gece saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde şüpheliler Arda A. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), Mert A.'yı (20) zorla alıkoyup eve götürdü.

Şüpheliler, gençten 30 bin TL istediler. Genci parasının olmadığını söylemesi üzerine yumruk ve tekmelerle döven şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcu olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istediler.