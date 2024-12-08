Bursa'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruklar konuştu.

Bursa'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bir hafif ticari araç sürücüsüyle motosiklet sürücüsü arasında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Trafikte durarak, birbirlerine saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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