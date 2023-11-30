Bursalı hastada nadir görülen ‘’Fahr sendromu’’: Kalsiyum tedavisiyle kurtuldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 75 yaşındaki erkek hasta, bilinç kaybı şikayeti ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Geçgel Aras tarafından yapılan inceleme sonrası ‘’fahr sendromu’’ teşhisi konulan hasta tedavi edildi.



Hastanın tedavi sürecini yöneten Doktor Aras, hastanın evde baygınlık şikayetiyle getirildiğini ve yapılan tetkiklerde kalsiyum düşüklüğü saptadıklarını bildirdi.



MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HASTALIK



Beyin tomografisinde, hastanın beyninde kalsiyum birikimleri olduğunu fark ettiklerini belirten Aras, şöyle devam etti: "Hastaya milyonda bir görülen, çok ender olan fahr sendromu tanısını koyduk. Hasta, hastanemize geldiğinde kendini, çevresini bilemez, nerede olduğunu tanıyamaz haldeydi. Hastanemizde nöbet geçirdi ancak sonrasında yaptığımız hem nöbet tedavisi hem kalsiyum tedavisiyle hastamızın şikayetlerinde gerileme oldu. Bilinç durumu düzeldi."



Aras, hastanın damardan tedavilerini tamamladıklarını, ağız yoluyla tedaviye devam edeceklerini belirtti. Hastanın yeniden nöbet geçirmediği, kalsiyum seviyelerinin normal hale geldiği bilgisini veren Aras, "Bu hastalığı tanıyabilmiş ve hastayı tedavi edebilmiş olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.





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