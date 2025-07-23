Bursalılara kül yağmuru uyarısı: Kapı ve pencelerinizi kapatın

Yapılan açıklamada, "Bilecik'te devam eden Yenişehir ve İnegöl ilçelerimize doğru ilerleyen yangın sebebiyle özellikle rüzgarında etkisiyle kentimizin doğusundaki bazı ilçelerimizde kül yağışı gözlemlenmektedir.

Yangın yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir. Vatandaşlarımızdan ricamız sıcak havaya rağmen cam ve kapılarını kapalı tutmaları. Balkon pencere ve dış mekanlarda yanıcı materyal bulundurmamaları. Solunum yolu hassasiyeti olan vatandaşlarımızın maske kullanmaları. Gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri, gözlemledikleri herhangi bir riski 112 acil çağrı merkezine bildirmeleridir." ifadelerine yer verildi.