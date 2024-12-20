Bursa'nın 48 günlük suyu kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdiği basın toplantısında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.



Su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var." diye konuştu.



Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmanın 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını dile getirdi.