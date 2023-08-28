Bursa'nın barajlarındaki su seviyesinde bir haftada yüzde 10 düşüş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığı, barajlardaki son durumu paylaştı.



Geçen hafta Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 54, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 94 olarak ölçülürken, bir haftada barajlarda doluluk oranının yaklaşık yüzde 10 azaldığı görüldü.



BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Doğancı Barajı'nın doluluk oranının yüzde 52, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 87 olduğunu belirterek, "Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımın önüne geçmeliyiz" uyarısında bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin