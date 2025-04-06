Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı kutlandı

"BURSA OSMANLI'NIN İLK GÖZ AĞRISI, İLK BAŞKENTİDİR"



Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, "Bugün tarihin bize emanet ettiği yer Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutluyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan güzel Bursa'mızın fetih günü hepimize kutlu olsun. 6 Nisan 1326 tarihi yalnızca Bursa için değil, tüm Osmanlı ve Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Osman Gazi'nin başlattığı kuşatma, Orhangazi liderliğinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bursa'nın fethi büyük bir medeniyetin yürüyüşünün de başlangıcıdır." dedi.

