Bursaspor-Amedspor maçındaki arbede | Kamu görevlileri açığa alındı

Bursaspor-Amedspor maçında stada sokulan pankartlarla ilgili sorumlu kamu görevlilerinin açığa alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Bursaspor-Amedspor maçındaki arbede | Kamu görevlileri açığa alındı
Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Haberi Görüntüle

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor-Amedspor maçında stada sokulan pankartlarla ilgili sorumlu kamu görevlilerinin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

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