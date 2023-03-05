Bursaspor-Amedspor maçındaki arbede | Kamu görevlileri açığa alındı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor-Amedspor maçında stada sokulan pankartlarla ilgili sorumlu kamu görevlilerinin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

