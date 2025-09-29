Bursa'yı kuraklık vurdu: 12 saatlik su kesintileri uygulanacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 6 günlük suyunun kaldığını söyledi. BUSKİ kentte planlı su kesintilerine başlanacağını duyurdu. 10 gün boyunca uygulanacak kesintiler günlük 12 saat sürecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yağmur etkili olmazsa kentin 6 günlük suyu kaldığını belirten Bozbey, "Su kesintisi yapacaksak, bunu da çıkar açıklarız" dedi.
"75 MİLYON METREKÜP CİVARINDA SU VAR"
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin konuşan Bozbey, kentin su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını ifade etti.
Bozbey, "Şuanda Doğancı Barajında doluluk oranımız yüzde 6,81 iken, Nilüfer’de ise sıfırdır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum." diye konuştu.
KESİNTİLER 10 GÜN UYGULANACAK
Kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlı su kesintileri yapılacağı duyuruldu.
Merkez ve uzak ilçelerde 10 gün boyunca uygulanacak kesintiler günlük 12 saat sürecek. Konuyla ilgili BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
- Etiketler :
- Kuraklık
- Bursa
- Su Kesintisi