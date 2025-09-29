Bursa'yı kuraklık vurdu, 6 günlük suyu kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yağmur etkili olmazsa kentin 6 günlük suyu kaldığını belirten Bozbey, "Su kesintisi yapacaksak, bunu da çıkar açıklarız" dedi.

"75 MİLYON METREKÜP CİVARINDA SU VAR"

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin konuşan Bozbey, kentin su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını ifade etti.

Bozbey, "Şuanda Doğancı Barajında doluluk oranımız yüzde 6,81 iken, Nilüfer’de ise sıfırdır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum." diye konuştu.